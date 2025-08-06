對普發現金要排富轉低調？綠委：富人可棄領

林楚茵。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）因應美國對等關稅，“行政院”將編列韌性條例的特別預算送“立法院”審議。媒體報導，“政院”另將提特別條例修正案，將普發現金納入“排富條款”。民進黨“立委”今天對於這個議題發言趨於保守，民進黨“立委”林楚茵說，這個議題他們還沒有深入討論；民進黨“立委”許智傑則說，一種是排富，但另一種是富人可自己放棄領現金。



“賴政府”1日已公告因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例，有媒體報導，7日舉行的“行政院會”將通過5450億元新台幣的特別預算，送請“立法院”審議，其中包括2350億元的普發現金，且在最終關稅數據出爐後，“政院”另將提出特別條例修正案，將普發現金納入“排富條款”。



林楚茵說，截至目前為止我們現在沒有太實質、深入討論，每位委員選區、專業有不同意見，怎麼發合憲合規，“行政院”財政負擔要不要排富等，要回到“行政院”與主計處單位，針對財政規模去討論。



她表示，以目前狀況我們現在面對關稅，希望發現金同時要顧及財政紀律，現在說法都是個別意見。



許智傑也說，普發現金是複雜問題，一種方式是排富，另一種建議不排富，但鼓勵富人不要領，或富人領了去做公益，讓富人有領現金的權利，但也能幫助弱勢，可以造成富人多繳稅，人民少仇富的想法，一種是“行政院”想法，第二種也非常鼓勵。