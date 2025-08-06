賴士葆：美國要掏空台灣　綠還跪著談很可悲

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普昨天接受專訪時提及，未來一週內會宣布新的晶片關稅政策，更提到台積電將在美國投資3千億美元，引發討論。對此，中國國民黨籍立委賴士葆今天表示，這金額是9兆左右的新台幣，簡直是要掏空台灣，台積電要分幾年來負擔？要不要跟政府融資？這些都是大問題。



賴士葆強調，如果台積電投資美國3千億美元屬實，等於要把整個資本都搬到美國去了，變成美積電，把台灣年輕工程師的工作機會都剝奪了，這才是可怕的地方。



特朗普接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出，最快將於下週宣布針對半導體及晶片產品的新關稅政策，同時特朗普特別提到台積電對美的投資計劃，稱台積電將對美投資3千億美元（約新台幣9兆元）。



對此，台積電並沒有正面回應，僅表示“目前美國投資計劃就是已宣布的1650億美元”。



賴士葆今天在立法院受訪時對此表示，特朗普講的數字是原本台積電宣布的兩倍之多，這9兆新台幣大概是三年度的政府總預算，等於要把台灣掏空了。聽說台積電累積的現金有上兆，但問題現在是9兆，台積電要如何負擔，如果屬實勢必要對外講清楚。



賴士葆提及，美國宣布台灣進口商品關稅20%。經濟部長郭智輝提到，“20%還可以繼續談”，但可能必須加碼對美投資4千億美元。如果投資4千億美金只為了降低5%關稅，這筆帳怎麼算都不划算。



他強調，台灣現在一年向美國出口1100多億美金，5%關稅差不多是57億美金，也就是台灣投資4千億美金，拿回來60億美金不到。如果賴政府只是為了好面子，不想關稅數字輸給韓國、日本，這不划算。加上美國從未因此承諾台灣有事美會出兵，所以這些都完全是一味地對美付出，跪著跟特朗普談，讓特朗普政府予取予求，這是何等可悲的事情。