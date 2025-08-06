藍白能反對賴對美承諾？游淑慧：我瑟瑟發抖

美國宣布對台關稅20%，賴清德稱此為“暫時性關稅”，國民黨籍台北市議員游淑慧說，陷阱已經打開。（照片：游淑慧臉書） 中評社台北8月6日電／美國宣布台灣商品進口關稅20%，賴清德稱此為“暫時性關稅”。中國國民黨籍台北市議員游淑慧在政論節目中說，“賴清德1日講了很多話，其中有一句，我聽了以後瑟瑟發抖，就跟國民黨“立委‘說：你們要小心，陷阱已經打開”；而游淑慧6日在臉書發文談到，賴清德說不管談得怎麼樣，最後這個版本還是要送交“國會”同意，請問國民黨和民眾黨可以反對嗎？也就是這句話讓她感到瑟瑟發抖。



游淑慧指出，前方談判的人在外面刷信用卡，卻不告訴後方要核帳的人刷了多少，最後帳單回到後方，卻得到“你不要繳啊！信用破產啊！”民眾期待“國會”扮演這個角色嗎？



游淑慧表示，照理說，前方談判的人與後面要通過的人都是一個團隊，大家要有商有量，在野黨一直強調，政府可以適當的釋放一些訊息，拿民眾的反對意見當作談判的籌碼，有時候民意的反對不是在扯後腿，美國是民主國家，也瞭解民意跟選舉這兩件事情對執政黨來說非常重要，適當的釋放一些訊息，讓民意的反彈作為政府的後盾。



“特朗普的個性就是每天都在變”游淑慧表示，說話不算話是其一，軟土深掘是其二，外媒都表示，台美的貿易談判感覺美國像在榨檸檬汁，榨到剩下皮，剩下一滴汁都沒有，如果那樣的話，我們當然很危險。