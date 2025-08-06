台中豪雨釀災　綠轟盧秀燕訪澳無心市政

民進黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕5日赴澳洲訪問，民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，批評盧無心市政，台中市近一周連日豪大雨，山區仍有多處邊坡坍方、道路中斷，還有機淹水未退等情形，節國盧秀燕卻無視災區瘡痍，在放晴第一天就出訪澳洲，令人無法苟同！



市府表示，根據氣象署預測天氣資料顯示，本周起台灣大部分地區雨勢趨緩、天氣較穩定，市府也解除災害三級應變中心，有關單位皆持續進行災後復建工作，在市長出訪期間，副市長會代為掌握各類市政情況，市政推動不受出訪影響。



民進黨台中市議會黨團總召王立任6日率黨團議員召開記者會表示，台中市連續降雨一周，多處釀災，盧秀燕卻選擇在放晴的第一天率團出訪澳洲。台中市民仍在泥濘中清淤、搶修、等待協助，市長卻不在現場坐鎮，令人憂心市政責任是否早已被拋諸腦後，只為了拚大位著想？



王立任指出，市府在災後重建工作尚未完成之際，市長卻選擇親自出訪，實屬詭異。而更令人匪夷所思的是，負責災情修復與基礎建設重建的建設局、交通局等核心單位也一同隨行。此舉無異於讓市政指揮體系出現空窗。請問盧市長究竟有何居心？在市民最需要政府帶頭重建的時刻，竟選擇集體“離席”，市政責任何在？



民進黨團議員呼籲，盧秀燕應儘速暫停出訪行程，立即返台坐鎮指揮，全力投入災後復原工作。面對災難，台中市民要的不是一位只出現在鏡頭前的市長，而是一位真正與人民同在、願意承擔責任、挺身而出的領導者。