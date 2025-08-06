台灣光復80周年　藍博洲批判“台獨法西斯”

“人間‧春天報導文藝營”8月5日在苗栗舉辦，來自全台近50位大專青年與學者齊聚一堂。（照：藍博洲提供） 中評社苗栗8月6日電／今年是台灣光復80週年、世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是乙未割台130週年。值此重要歷史節點，文藝營以走進台灣民眾史與勞動生活的現場，反抗歷史遺忘與“台獨”政治操弄，回應台灣人民自殖民壓迫中掙脫的歷史記憶。當前以“本土”、“去中國”之名行歷史清洗之實的“台獨”法西斯政治，辜金良文化基金會董事長藍博洲也提出明確批判。



由人間出版社與辜金良文化基金會主辦，苗栗縣秋美人農場、苗栗客家藝術劇團、台灣社會共好論壇籌備會協辦，台灣民眾文化工作室承辦的“人間‧春天報導文藝營”，於8月5日在苗栗展開為期六天五夜的文化及思想實踐課程。來自全台近50位大專青年、進步學者與社會行動者齊聚一堂，深入基層、踏查歷史，以行動實踐對真實台灣民眾史與民眾的勞動生活進行學習。



開營式由文藝營營長，人間出版社發行人，辜金良文化基金會董事長藍博洲主講《激盪的臺灣風雷（1945–1952）》揭開序幕。帶領學員回望日據時期至台灣光復初期台灣民眾的反殖民、反壓迫鬥爭，及人民在歷史關鍵時刻中的出路選擇。藍博洲指出，歷史是人民生存的記憶與鬥爭的積累。當今所謂“台獨”論述，不僅割裂歷史，更用排他與仇恨消費過去，這與過去我們對抗的殖民統治以及最反動的法西斯政治，無本質差異。



講座現場，青年學子積極提問，展開深刻的討論與思辨，現場氣氛熱烈。主辦單位表示，營隊課程隨後將深入苗栗各地客家庄與勞動現場，進行民眾史實地踏查，訪談在地勞工與農民、外籍移工、白色恐怖受難者與早期黨外運動參與者。



藍博洲在講座中分享自己青年時期參與陳映真創辦《人間雜誌》寫作隊伍的經歷，強調民眾以及民眾的勞動生活內容，才是我們的老師。這句話，也是營隊最具力量的精神核心——歷史不是精英的記憶，而是人民的生活與勞動的見證。



主辦單位表示，今年適逢多個歷史轉折的重大紀念年，正是我們重新檢視歷史與社會現實的關鍵時刻。面對當前日益高漲的“台獨”法西斯政治風潮，將歷史簡化為所謂”抗中保台”的工具，封殺異見，扭曲民眾記憶，背叛了真正的台灣人與台灣史。文藝營希望透過青年親身參與與紀錄，拒絕遭到“台獨”不肖政客操弄的反共意識形態，重新認識台灣人與台灣史，尋回長期遭到湮滅的台灣人的祖國心與祖國情。