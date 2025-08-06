南部慘淹　黃國昌：8400億元治水錢去哪

民眾黨團召開“民進黨政績光電板淹腳目 前瞻預算放水流”記者會，左起黨團總召黃國昌、副總召張啓楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）颱風侵襲，台灣南部災情嚴重，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷6日揭露，高額的前瞻預算經費給台南、高雄市政府，但執行率卻低落；風災導致大量廢棄光電板，被不肖光電業者丟棄在嘉義的良田、滯洪池，“賴政府”治水不利、執政荒謬。



民眾黨團6日召開“民進黨政績光電板淹腳目 前瞻預算放水流”記者會，與會的有黃國昌、張啟楷、“經濟部”能源署專委張群立、林大景、“環境部”資源循環署副署長林健三、科長簡鈺晴、台糖公司環境保護處長胡聰年、副處長蔣焜漠。



颱風丹娜絲重創中南部，其中嘉義新塭滯洪池光電場滿目瘡痍的畫面震撼全台，“經濟部”7月16日稱99%都清理完畢。黃國昌7月17日派員直搗當地拍下現場影片、照片，痛批“廢棄光電板依然四散！這叫99%都清理完嗎？”



黃國昌痛批，丹娜絲颱風侵台1個月，在南台灣造成的災情至今無法復原，民進黨執政救災荒腔走板，8年8400億元新台幣的前瞻基礎建設治水成效，更遭人民質疑“錢花到哪裡去”？他檢視前瞻計劃決算報告，發現民進黨執政下，前瞻預算錢多到用不完，台南、高雄等縣市執行率低落，預算核定數前段班的台南市府竟還挪用清淤補助款，把人民生命財產權拿來開玩笑。



黃國昌說，8400億的前瞻基礎建設計劃經費，其中水環境建設佔2042億，“中央”補助給縣市府整治河川、滯洪池、排水改善，錢都給了，豈料執行力大有問題，台南市把錢騙到手，涉嫌挪用專款、浮報經費、隱匿賸餘款項，民進黨籍台南市長黃偉哲臉皮真厚，賴清德也是前台南市長，現在是綠色執政、護航保證？因人設事、膽大包天，要求“中央部會”3天內函覆黨團書面報告。