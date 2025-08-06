醫院火災獲緩起訴　蘇清泉：一肩扛起

屏東東港安泰醫院創辦人、藍委蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社屏東8月6日電（記者 蔣繼平）屏東東港安泰醫院去年10月發生嚴重火警共釀9死並爆出違建問題，屏東地檢署6日宣布偵結，醫院創辦人、中國國民黨籍“立委”蘇清泉等4名被告獲緩起訴，蘇清泉需支付新台幣1千萬元與20次偏鄉義診作為公益回饋。



蘇清泉回應，他會一肩扛起勇敢面對，錢會繳、偏鄉義診會做且加碼，醫院也正在準備再次接受評鑑，盼持續服務鄉親。



屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月3日上午發生重大火警，造成9人死亡、多人嗆傷，醫院大樓多層樓燒毀。屏東地檢署偵辦後，認定院方長期違法增建破壞防火區劃，且水電士操作不當釀災，另有檢查人員涉嫌登載不實，全案6日偵結，“立委”蘇清泉等4名被告均獲緩起訴處分。



檢方考量4人犯後認罪悔悟，並已與死者家屬全數和解，醫院違建也拆除復原，且醫院長期服務偏鄉，具有公益性，均給予緩起訴處分。附帶條件包括：蘇清泉須在6個月內支付1千萬元，並於2年內完成20次偏鄉義診；蘇威菘須支付500萬元並參加法治教育及公益勞務；鄭姓水電士需繳交60萬元並完成80小時義務服務；郭姓檢查人員則須支付80萬元並提供20場消防防火專業課程。



關於安泰醫院火災遭判緩起訴處份，蘇清泉發出聲明表示，謝謝屏東地檢署的細心用心，與屏東縣政府的幫助。安泰醫療社團法人將遵照緩起訴處分書指示辦理，稟持正向正能量，全力復原，添購更先進設備，增加人力，引進更多專業醫療人員，接受再次評鑑，區域教學重度責任醫院，為鄉親提供更優質服務。



蘇清泉也表示，為不要讓其他醫院院長、總院長們有任何壓力被起訴，他一肩扛起勇敢面對，希望醫院能趕快復原，並預計10月初要接受“衛福部”重新評鑑。他認為緩起訴是對大家最好的，不然訴訟曠日廢時。至於1千萬元，他也說一定會繳，偏鄉義診20次他也一定會做，還會加碼進行。