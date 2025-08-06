美前官員批“賴政府”　民進黨：無需見縫插針

民進黨代理秘書長何博文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）5日撰文批抨民進黨政府。民進黨代理秘書長何博文6日受訪說，不需要被見縫插針，尤其現在大家最關注關稅議題，行政團隊非常認真，不眠不休關注、隨時掌握最新局勢，一直到現在都還在談判協議過程中，關稅也降到現在暫時性20%，減少12%。



民進黨今天舉行《2025國際原住民日》紀念記者會，會後何博文接受媒體訪問。



惠頓說“賴政府”太左派與特朗普漸行漸遠，但美國另一位學者葛來儀則說，民進黨跟共和黨淵源比惠頓想得更深厚。



何博文表示，台灣是美國第六大貿易逆差國，逆差程度遠高日韓，美國當然會相對提出一定要求，不過行政團隊對此都時時關注，也希望為台灣爭取到最大利益，過程中衷心期盼跟呼籲，在野黨給行政團隊多一份鼓勵，行政團隊一定會盡全力照顧台灣人民權益。



823罷免公投，黨部會調整空戰、陸戰策略？何博文表示，一直都是跟罷團所有公民同行，823也是如此。黨工跟重要主管也有進駐，會組成823應援陸戰隊。會直接到社區、鄰里、巷弄宣傳，直接對人民宣傳，也希望透過街頭宣講跟客廳會方式深入基層、希望激起民眾共鳴，一起完成823這個重要的民主過程。



他強調，透過罷免的過程讓民眾關心“國會”、關心“國家”政治發展，這都是正向作為，823會全力協助，也在過程中讓民主更加深化。