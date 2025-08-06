美前官員爆料　黃國昌：民進黨每次都押錯邊

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台灣商品輸美20%新制將於7日實施，曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）5日撰文指出，“賴政府”一連串失策，加上蕭美琴偏向美國民主黨前總統拜登，與美國總統特朗普是漸行漸遠。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷6日嘆，民進黨每次押寶美國總統都押錯邊，用舊有思想套路，根本與特朗普團隊搭不上線。



特朗普第一任期的國務院資深顧問惠頓撰文，重磅重批賴清德原要過境美國紐約，是特朗普親自下令拒絕，是羞辱性的，台美關係其實很差，談判團隊步調緩慢差勁、蕭美琴站錯邊被歸類為反特朗普派人、大罷免更是反民主、還關閉核能電廠的錯誤能源政策等。



黃國昌受訪回應指出，他要提醒民進黨，外交權力在手上就好好做。他知道外交工作非常困難，要很細膩，但民進黨過去是否每次都踩錯邊？



黃國昌說，全台灣人都看得很清楚。他也在“立院”“外交及國防委員會”提醒好幾次，民進黨在美國2019年總統大選、2024大選都踩錯邊、押錯寶，真不知該怎形容。民眾黨在對外關係會做政府的後盾，可是也請民進黨別忘了台灣是“民主國家”，吹得牛皮，明天就都有可能破掉，請民進黨誠實面對台灣人，把在野黨當夥伴，不是把不同意見都歸類雜質，用一黨、一人之私心大內宣，沒事情是能一直騙下去。



張啟楷說，現在是美國共和黨特朗普上台，但民進黨政府還在用過去對民主黨拜登政府的舊思維及脈絡，民進黨用以前的線路，是要怎和特朗普聯絡到？自然與特朗普團隊搭不上線，這很嚴重，用以前偏向民主黨的套路，那就是跟特朗普對立。另外賴清德被特朗普拒絕過境紐約，自然是因特朗普要優先解決“特習會”與中美關稅談判。