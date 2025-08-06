台南清水溝遭質疑擺拍　何博文：個人不重要

何博文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）民進黨代理秘書長何博文日前到台南幫災民清水溝，當時臉全黑，手腳卻是白的，被認為是擺拍？何博文今天受訪表示，個人不重要，協助災區災民恢復正常生活比較重要。



民進黨今天舉行《2025國際原住民日》紀念記者會，會後何博文接受媒體訪問。



對於在野黨、側翼質疑是作秀，還指出現場有多機拍攝，何博文說，實在是蠻遺憾有這樣的言論，那張照片是媒體拍的，不是黨部拍的，大雨滂沱、泥濘中協助災民清淤，站在汙泥水溝中搬石頭、清雜草，希望讓災民免於淹水之苦，如果這樣被說是擺拍，歡迎大家一起來擺拍，只要能協助災民即早度過難關，都歡迎。



他表示，事實上一直到今天，中央跟地方黨部黨公職都還在地方全力救災，今天原住民部門的主管也在現場救災，質疑擺拍的人可以不要用嘴巴治水、救災，大家都能夠報名，一起協助災民重建，如果泥濘中站幾個小時清淤是擺拍，歡迎大家一起來擺拍，全力協助災民。



中國國民黨籍“立委”、有意爭取台南市長選舉謝龍介被質疑很少去勘災，還在受訪時直接變臉說，下雨天故意去淋雨叫救災嗎？



何博文表示，謝龍介說什麼一點都不重要，我們關心的就是災民、希望災區盡早恢復，這最重要，其他一些政治上口水、用嘴巴協助，一點都不重要。