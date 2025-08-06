美關稅案　民眾黨：“賴政府”比黑箱更黑箱

左起民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普5日提到台積電將對美投資3000億美元，並傳出美國要台灣投資美4千億美元。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷6日表示，現在看到的新聞報導談判內容進度，民眾黨團跟在座媒體記者一樣，都毫無所悉，看新聞才知道，核心技術面臨流出，“賴政府”比黑箱更黑箱。



民眾黨團6日召開“民進黨政績光電板淹腳目 前瞻預算放水流”記者會，黃國昌、張啟楷受訪做上述表示。



黃國昌回應，台積電是“護國神山”、最重要的產業，讓台灣半導體的先進製程領先世界各國，而涉及到有關半導體營業的機密，要用最嚴肅的態度徹查到底，所有相關人繩之以法。



黃國昌說，早在談判前，台積電就宣布要投資美國1650億美元，結果換來特朗普的一封信回覆都沒，衹有美國白宮片面的行政命令，使得全台灣人都很擔心。接下來台灣要面臨的衝擊，台灣要付出多少代價？行政部門到底進度狀態是什麼？賴清德、“行政院長”卓榮泰都說一切是機密，統統不能講，令人非常遺憾、憤怒。7日就要實施對等關稅了，這個時間點還能達成最終關稅協議嗎？暫時性關稅要多久？可告訴台灣人民嗎？



張啟楷說，台積電受到雙重壓力，本來是投資美國1650億，現在被特朗普說成3千億，傳出美國更開口要台積電入股英特爾49%股權，這將是牽動台積電的核心技術，除了把鉅額的錢投資給美國，還要去救英特爾，讓核心技術流出，“賴政府”談判實在是比黑箱更黑箱。