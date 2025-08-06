柯文哲告鍾小平含血噴人　兩人當庭和解撤告

台北地院6日提訊柯文哲並傳喚鍾小平出庭。（中評社 資料照) 中評社台北8月6日電／台灣民眾黨前主席柯文哲提刑事自訴，指控台北市中國國民黨籍議員鍾小平說他“收賄3、4億元”是“含血噴人”，台北地院6日提訊柯文哲並傳喚鍾小平出庭，不公開審理，庭訊約40分鐘結束，柯與鍾達成和解，柯決定撤告。



民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗。由於柯另案羈押禁見，法官依職權會於開庭時諭知本案不公開審理，事實上，法官今年2月5日曾傳喚柯的自訴代理人律師張衛航開訊問庭，其時也不公開審理。



綜合台媒報導，鍾小平在開庭結束後受訪表示，一進去法官就告知他是被告，然後自訴人就是柯文哲，法官要我們和解，然後來他與柯文哲筆錄都簽了，就和解了。鍾小平也為自己沒有百分之百的查證而對柯文哲造成的一些傷害，已經向柯文哲致歉。



鍾小平指出，柯文哲在庭上表示，他在看守所監獄看了幾十本書，並表示希望社會能和解共生。然而柯文哲也抱怨賴清德與民進黨，把民眾黨都打成中共同路人，柯文哲是很在意這一點，柯文哲也認為民眾黨的成員與“立法委員”有一半是偏綠的。



針對雙方和解的結果，鍾小平表示“柯市長也有高度”，雙方和解了，所以柯文哲也撤案。



媒體追問，和解是否有條件？



鍾小平回應“沒有條件”，但就是要公開跟大家說明一下。



媒體問，是否會公開向柯文哲致歉？



鍾小平回應說，“他沒有要求，就是說我跟你們講就可以了，今天播出就可以了”。