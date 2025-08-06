台積赴美投資3千億？郭智輝知真相改口不知

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月6日電(記者 俞敦平)為回應民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤批評行政部門溝通不佳，台“經濟部長”郭智輝今日臨時拜會民進黨團，進行行政與立法的溝通協調。在被記者堵訪的過程中他面對台積電是否將赴美投資3000億美元一事時，先是質疑“是假訊息”，但在知悉來源為美國總統特朗普後立即改口“我不知道”。



郭智輝受訪時表示，此次臨時前往民進黨團拜會，並非就關稅或半導體政策進行溝通，而是因應吳思瑤日前公開表示行政部門與“立法院”之間溝通不佳。為了促進行政與立法之間的協調，他臨時安排拜會黨團代表，主動與吳思瑤對話、釐清立場，正如他所言，“我來跟他溝通”，與關稅議題實質談判無直接關係。



媒體詢問郭智輝對近日傳出台積電將投資美國3000億美元一事的看法。郭智輝先是回說，這是假消息好不好。不過在記者指出這說法是出自特朗普本人之後，郭智輝立即轉變語氣，改口表示，“那我不知道，因為我沒有研究這個。”



郭智輝接續指出，政府目前未接獲台積電官方確認此筆投資計劃，他強調“我們不知道”、“這是台積電的問題”，並表示相關訊息應以台積電發言為主。對於媒體詢問先前他提到關於台灣關稅談判可能需要投資美國高達4000億美元，他明確表示那僅是用於說明假設情境，如若要將關稅從現行20%降至15%，成本可能很高，但並非實際政策或投資規劃。目前政府正蒐集廠商意見，尚未進入實質談判或決策階段。



此外，有關先前他勘災時穿皮鞋引發質疑一事，郭智輝也詮釋現場實況：當日環境乾燥無積水，且他緊接參加兩場座談會，穿皮鞋較便利。他呼籲媒體與社會大眾，“不要看圖說故事，也不要斷章取義”，以免造成不公評價。



最後，對於外界關心的半導體關稅是否將有政策發布，郭智輝表示目前尚在觀察階段，並未透露更多細節。本次訪談既涉及敏感訊息的訊息來源問題，也呈現行政部門處理重大經貿議題的資訊反應機制，引人關注未來政策方向與溝通效率。