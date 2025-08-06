羅智強：特朗普若非不喜歡賴清德就是瞧不起

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）5日撰文，對民進黨政府過度親近民主黨、疏遠共和黨等表現提出質疑。對此，曾任“總統府”副秘書長的中國國民黨籍“立委”羅智強今天向中評社表示，從跡象論確實有“賴政府”押錯邊的狀況。其中就以賴清德上任至今一年多還無法過境美國本土來看，就顯示特朗普要麼就是不喜歡他，要麼就是瞧不起他。



羅智強說，如果連過境訪問美國本土的慣例都被打破，這才是真正最嚴重的台美外交警訊。



惠頓曾於第二任布什政府和第一任特朗普政府擔任國務院資深顧問。他以“台灣如何失去特朗普”（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指“賴政府”一連串失策，從未能在特朗普當選時立即嘗試致電，到廢核電、堅持過境紐約及對美政策聽從全球主義左派的蕭美琴，導致台灣與美國總統特朗普漸行漸遠。



羅智強對此接受中評社訪問時表示，對台灣來講，在經營所謂的國際關係時，大家都知道最重要就是美國，所以都把台美關係列為外交工作的第一重點，是重中之重。所以陳水扁上任三個月後，過境訪問美國本土，馬英九也是上任三個月，蔡英文則是上任一個月。



羅智強說，但賴清德現在已經上任一年三個月了，他竟然沒辦法過境美國本土。這麼重要的事他都去不了，那就顯現特朗普要麼就是不喜歡他，要麼就是瞧不起他。



至於惠頓提及的事項都是原因，羅智強說，原因可能很多，但結果確實顯現，美國對於賴清德的不滿，否則不可能會有這麼大的一個變動，連過境訪問這種慣例都被打破的話，這才是真正最嚴重的台美外交警訊。