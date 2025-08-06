關稅衝擊將至　經民連籲綠政府擴大失業保障

經民連召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月6日電(記者 俞敦平)面對美方突如其來的關稅調整與台美貿易談判未定的未來，台灣經濟民主連合今日召開記者會，呼籲“賴政府”與朝野政黨沉著應對，不應倉促拍板特別預算與法案修正。他們主張待談判結果出爐後，應先廣召公聽會，廣納受衝擊產業與勞工意見，再擬定影響評估與因應方案。同時也提出擴大失業給付、補齊社會安全網的訴求，以保障因貿易衝擊失業的勞工群體。



台美貿易談判結果即將明朗，美國已於8月1日將對台暫時性關稅調高至20%。台灣面臨的不僅是出口產業可能因美國關稅提高而受挫，更包括內需與農業產業可能因市場開放承諾而面臨的競爭壓力。台灣經濟民主連合今召開記者會，警告此次貿易衝擊規模龐大，不容政治操作草率應對，並呼籲朝野三黨“謀定而後動”。



經民連智庫召集人、律師賴中強指出，無論是民眾黨要求“行政院長”赴“立院”報告，或是“行政院”預告本周通過《韌性條例》特別預算，時機皆過於倉促。他強調，目前談判結果尚未出爐，貿然定案預算數字與對策方案，形同憑空想像，缺乏實質依據。賴中強重申，應循2013年服貿協議爭議時“一產業一公聽會”的經驗，待談判結果確認後，由政府主動召開產業及勞工公聽與聽證會，廣泛蒐集意見，方能就受衝擊產業、勞工進行全面影響評估，繼而提出合理、具根據的對應措施。



在記者會中，經民連另一項主張則關注於“擴大勞工失業給付”。智庫研究員陳思妤表示，隨著貿易戰升溫，就業市場勢必受衝擊。為避免青年與弱勢勞工遭受進一步排擠與經濟困境，台灣必須補強社會安全網。她呼籲朝野應合作修法，全面提升失業給付效能與涵蓋範圍。

