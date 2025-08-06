綠嗆應查比亞迪案　黃國昌曝餐會有綠媒高層

民眾黨團總召黃國昌揭露民進黨、綠媒三立聯合操作。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）媒體爆料，大陸電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴“立法院”總務處長廖炯志，以及中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚，引發爭議。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌6日表示，他是毫無所悉，卻看到有民進黨的人在綠媒三立新聞上嗆他該調查、直播，因此他要踢爆這場比亞迪夜宴，三立高層主管陳長宏就在場，是否在自導自演設局？



台媒《鏡週刊》5日報導，據知情人士透露，比亞迪為突破台灣禁止大陸整車及底盤進口的法規，尋求透過“第三地製造”方式，改掛泰國生產標籤，繞過管制進軍台灣車市。



報導並引述業界人士指，代理比亞迪的太古集團並加強政治溝通動作，委託仲達法律事務所與某媒體主管協助安排，宴請“立院”正副院長辦公室幕僚及“立法院”總務處長廖炯志等人出席。廖炯志回應，當天聚餐為下班後的私人邀約，且事前並不清楚其他出席者身分，強調都沒有違反、也未踩線。“經濟部”5日則表示，基於“國家安全”、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵。



對此爭議，黃國昌指出，昨天《鏡週刊》大篇幅報導，稱比亞迪透過太古汽車要扣關，夜宴“立院”幕僚，然而三立新聞的政論節目上，民進黨籍台北市議員林延鳳卻質問他為何不直播？民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤還嗆他要成立“立院”調查委員會，調查清楚這場餐會。他來好好嚴肅回答此議題。