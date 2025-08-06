彰化縣長王惠美加碼獎金　號召大家來運動

彰化縣2025年縣民運動大會開幕式。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天主持2025縣民運動大會開幕式，宣布加碼競賽獎金，縣內鄉鎮市公所田徑總錦標賽奪冠者頒發新台幣6萬元獎金，與其他獎項相加總獎金高達21萬元，鼓勵全民運動，推廣運動風氣，促進民眾健康，號召大家“要活就要動！”王惠美原要參加百米競走項目，但因為腳受傷無法參賽，改當鳴槍人員，笑稱是另類體驗。



彰化縣2025年縣民運動大會於8月6日至8月8日在縣立體育場熱鬧登場，開幕典禮6日上午在體育館舉行，由縣長王惠美親自出席主持，並率領縣府一級主管、各鄉鎮市首長及國中小校長前往田徑場參與百米競走，為選手打氣，也象徵賽事正式啟動。



本屆縣民運動大會共吸引來自全縣26個鄉鎮市、總計2298位選手齊聚一堂，參與趣味競賽、田賽、徑賽及混合運動等多元項目，不僅展現本縣積極推動全民運動的豐碩成果，也藉此選拔優秀選手代表彰化縣參加2年1次、於10月在雲林縣舉行的全民運動會。



王惠美表示，縣府長期致力推動“運動宜居城市”，積極發展三級運動制度，並全面改善運動環境。為鼓勵各鄉鎮市積極參與並展現運動實力，今年縣府加碼提供豐厚獎金鼓勵優秀隊伍，鄉鎮市公所田徑總錦標部分，第一名頒發新台幣6萬元、第二名5萬元、第三名4萬元，第四名3萬元、第五名2萬及第六名1萬元，總獎金21萬元，期望透過正向獎勵機制，提升基層體育能量，帶動全民運動風氣。