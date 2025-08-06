賴士葆：台灣一昧抱美國大腿　被吃得死死了

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）曾任美國國務院資深顧問的惠頓撰文，對民進黨政府過度親近拜登政府、疏遠共和黨員等表現提出質疑。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天表示，現在看起來特朗普政府是一味地吃台灣豆腐、修理台灣，而且可以看到我們最在意的台灣安全問題也隻字不提。



賴士葆強調，好歹美國從台灣這邊拿了這麼多錢，就算是保護費好不好，但特朗普政府從沒有說過台灣有事會出兵援助，社會可以說是對“賴政府”的對美關係失望透頂。



惠頓曾於第二任布希政府和第一任特朗普政府擔任國務院資深顧問；他以“台灣如何失去特朗普”（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指“賴政府”一連串失策，從未能在特朗普當選時立即嘗試致電，到廢核電、堅持過境紐約以及對美政策聽從全球主義左派的蕭美琴，導致台灣與美國總統特朗普漸行漸遠。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，過去大家都認為蕭美琴是對美方面的溝通高手，她本身有半個美國人的血統，英文好的不得了，在擔任駐美代表時，老實講部分黨派都肯定蕭的表現，但是蕭可能押錯邊了，過去都押在拜登政府上，所以特朗普好像不高興，變成現在的局面。



賴士葆強調，事實是否如此還要查證，但現在外媒已廣泛報導，看起來特朗普政府是一直在吃台灣豆腐，而且我們最在意的台灣安全問題，過去拜登還曾講出，台灣有事會出兵援助的說法，但現在的特朗普政府並不想給出保證。



賴士葆提到，現在美國的作法是，台灣有事，它們要求韓國、日本、澳大利亞等等要來幫忙，美國可能只提供武器，也沒有說要出兵了，沒有聽到這句話，好歹台灣付這麼多錢，就算保護費好了，也完全換不到這樣的保證。



賴士葆說，這從關稅談判也可以看出端倪，確實“賴政府”沒有任何談判籌碼，因為一味抱著美國大腿，特朗普政府就吃定你這一點，因為“賴政府”所謂的抗中保台，和中國大陸的關係不好，所以只能靠美國，就被吃死死了。