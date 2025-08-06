台積電2奈米遭竊　日晶片國家隊崛起巧合？

檢調偵辦台積電技術外洩事件，日前搜索東京威力科創公司在新竹科學園區的辦公室。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北8月6日電／台積電2奈米機密外洩案受矚目，檢調指向內鬼將相關資料流向日本企業東京威力科創（TEL），TEL正是日本晶片國家隊Rapidus的重要夥伴。由於Rapidus才在7月18日宣布成功試產2奈米晶片，驚人成就令業界震驚，也讓人懷疑台積電的機密可能早已外流。



台積電遭爆技術外洩事件，“高檢署”智財分署昨日表示，台積電前員工陳姓男子與在職員工吳姓男子等人，涉嫌非法取得2奈米製程技術機密，“高檢署”偵查後，依違反“國安法”向法院聲押禁見陳男等三人獲准。檢調也搜索Tokyo Electron“日本東京威力”在新竹科學園區的辦公室。



東京威力科創公司竹科辦公室位在新竹科學園區篤行路上，距離台積電總部僅約1.2公里，約3分鐘車程即可到達。台積電2奈米關鍵技術外洩案5日傳出後，東京威力科創公司6日對此相當低調，不願對外做任何評論。位在篤行路上的公司一如往常營運，但僅有車輛從停車場進出，大門未見員工逗留。



根據《中時新聞網》報導，Rapidus獲日本政府大力扶持，被視為可能威脅台積電地位的潛在對手，以下從兩大面向介紹：



一、Rapidus是誰？



Rapidus成立於2022年底，由日本經濟產業省主導推動，是官方主導復興半導體產業的戰略核心。初期投資高達700億日圓，目標是在2027年前完成2奈米製程量產。



Rapidus由豐田、Sony、NTT、NEC、軟銀、Denso、NAND Flash大廠鎧俠、三菱UFJ等8家日企共同出資設立，並與IBM建立技術合作關係，取得2奈米原型技術授權。日本政府全力扶植，提供稅務與基礎建設補助，被視為“日本版台積電”。



二、日系半導體重新整合



這起洩密案中，TEL被點名為接收機密資料的單位，而它正是Rapidus的重要設備供應商與股東之一，也是日本最大半導體設備商，在全球具舉足輕重地位。



TEL長期與台積電合作，又與Rapidus關係密切，使事件更具爭議性。等於台積電的一位“合作夥伴”，同時與“潛在對手”關係緊密，引發外界對技術流向的高度關注。



報導指出，這起事件也顯示，大陸雖不斷追趕先進製程，但在美國制裁下，對台技術滲透難度提高，而日本與台灣合作密切、供應鏈交錯，恐怕讓機密更容易外流。