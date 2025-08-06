爭取2026台北市長提名　王世堅否認

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”王世堅日前痛批黨團總召柯建銘應知所進退，送衛生紙要給他擦屁股，更喊應請罷團撤回823罷免案，遭不少綠委圍剿。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前斷言，王世堅可能想要爭取2026年台北市長選舉提名，明知山有虎，偏向虎山行，藉此激起台北市民的同情心。



王世堅今天在中常會一聽到這個問題馬上說，“我沒有，我根本從來沒有想過參選，從頭到尾都在抹這個”，“我20年從政理念主張一致，前後一致、表裡如一，我沒有做這樣打算，要選的人去選，這樣話語被污辱，這樣不好”。



他強調，他從去年就發言勸阻，認為朝野對立要朝野協商，不應該用罷免。他一慣主張，也用8個字“千金之子，不死於市”送給賴清德，一位領導人不應該把名號、身份押注在一場運動，這樣損耗是不行。“千金之子不死於盜賊，留得青山在不怕沒柴燒”。



民眾黨認為王世堅提不建議推動大罷免，會影響投票率？王世堅說，上周講的事情都過了，大家都各自理解。我受到譴責也譴責了，我還是這樣表達意見。



這是民眾黨要分裂你們？王世堅也說，尊重他們看法與發言自由，但是要相信人民有判斷智慧，不是黨怎麼說人民就相信，我們身為執政黨要有信心，腳步踏錯就趕快改正、馬上修正。很多事情是看長遠方向以及多數事情對不對，不是看一次兩次。



他說，就像絆到石頭，要起跑了鞋子有石頭要拿出來，穿錯鞋要穿好鞋、綁好鞋帶才對，其他政黨要講什麼，就是互相尊重，要用這樣方式見縫插針就不好。



他也說，人民是有智慧判斷，不在乎曾經一次兩次走錯了路，不是人民要咎責的地方。是否走回來才是正確。



今天會繼續建議賴清德823不要推動罷免？王世堅說，建議過就好，相信賴主席有智慧會判斷，風波過了就算，服務處有一定耐性，一天70、80通電話騷擾這樣不好。