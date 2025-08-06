郭智輝應否下台？王世堅：希望他認真少開口

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）“經濟部長”郭智輝對於美國總統特朗普表示台積電要投資3000億美元是假消息，這樣說是失言嗎？民進黨英系中常委王世堅在常會前受訪說，他這一年來的觀察，郭有比剛上任的時候進步蠻多，之前他比較會亂發表意見、毛毛躁躁、沒有深入經濟策略跟現況，但看他這一年多來確實有進步，希望他繼續認真、盡量少開口，尤其如此重大的政策事項要發表。



半導體關稅倒數計時，美國總統特朗普5日意外再拋出台積電要投資3000億美元。對此，“經濟部長”郭智輝今天在“立法院”表示，這個是假訊息。對於記者追問，特朗普說的是假消息？郭智輝改稱，“我不知誰講的，那我不知道，因為我沒有研究這個命題。”



王世堅表示，人家台積電有自己的判斷，真假應該由台積電說明，即便部長有內線，也應該尊重台積電，希望郭智輝繼續努力加油，畢竟是“國家”重要經濟大臣，美國關稅叩關之時，“經濟部長”是所有財經官員中最重要，“要謹言慎行、不要亂發表意見”。



郭智輝是否應該下台？王世堅說，他倒是沒有這部分的評斷，相信郭智輝心裡曉得，他哪些做的好、哪些不好，都會被紀錄成績，他可能也不在乎，對於擔任“經濟部長”，他大概也是出於熱心幫忙，鐘鼎山林各有其志，自己不方便幫他打任何註解跟成績。



王世堅表示，自己在財政委員會，而不是經濟委員會，對郭智輝都衹有比較側面瞭解，就他瞭解到的，郭智輝剛上任比較浮動、會發表奇奇怪怪意見，但確實一年來有看到他的進步，幾位盯他的委員有看到進步還不夠，必須讓全民都有看到。



他也說，要進步的第一步就是謹言慎行，不要發表沒有全然瞭解、或是別人公司的內容，尤其台積電動見觀瞻、是“護國神山”，有他們的智慧，為政的官員不要任意幫他發表，要講也是台積電自己講。

