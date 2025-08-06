李大維：賴清德若過境次敏感城市　美會歡迎

李大維接受媒體人王時齊專訪。（取自《齊有此理》） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）台“外交部”前“部長”李大維中午接受網路節目《齊有此理》專訪，稱美方衡量台“總統”過境事宜時，會考慮當下國際環境中是不是有棘手問題要解決，若賴清德過境一些比較次敏感的城市，他認為美方會很歡迎。



現年76歲的李大維6月出版回憶錄《和光同塵》回顧公職期間台灣重大外交事件，也提到陳水扁任內的出訪。李大維歷任海基會董事長、“總統府”秘書長、“國安會秘書長”、“外交部長”、駐美國代表、“行政院”新聞局長、北美事務協調委員會主委等要職。



曾經歷陳水扁2006年“迷航之旅”震撼的李大維接受訪問指出，過境美國的地點選擇和待遇要看地主國美方當下所處環境，是否讓他們頭痛，要是還好，可能幅度就會比較放寬。“2006年美國希望你先不要來，當時美國焦頭爛耳，但是扁要去，那就是迷航之旅”。



賴清德原規劃本月初訪問巴拉圭等中南美“邦交”國，並過境美國紐約和達拉斯，“總統府”始終沒有證實；直到上月28日，“總統府”發言人郭雅慧表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴“總統”近期暫無海外訪問安排。



外媒也報導是美國總特朗普拒絕賴清德過境紐約。



李大維表示，美國現在正在談判對等關稅，也還有烏克蘭戰爭、加薩走廊人道危機、伊朗核問題，以及跟中國正在爭執的雙邊關稅，加上特朗普說不定年底還要訪問中國；他猜，美國人會說他們挺忙的，賴要過境能不能稍微簡單點，例如到比較沒這麼敏感的城市，“你們稍微避一下”。



李大維說明，紐約對美方來說是敏感度很高的過境地點，德州達拉斯或是到亞利桑那州鳳凰城，或許對美方來說敏感度較低；若賴清德過境一些“次敏感”的城市，他認為美方會很歡迎。