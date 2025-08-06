技術被竊案　台積電與被搜日商僅3分鐘車程

台積電驚爆2奈米關鍵技術外洩案。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）台積電驚爆前員工竊取2奈米技術，傳出所竊資料流向一名日商設備工程師，該工程師曾在台積電任職。檢調也前往Tokyo Electron（東京威力科創，簡稱TEL）新竹辦公室搜索，被點名的日商東京威力科創從昨天案件曝光後，一直低調保持緘默。



全案已震驚台灣與日本半導體圈，台積電因技術外洩案與美國將祭出半導體關稅，6日股價下跌2.17%，以1125元作收，下跌25元。東京威力科創在日本股市今日重挫3.77%。



已被收押的台積電前員工，據傳被捕時已在日商Tokyo Electron任職。TEL是台積電重要供應商，與亦在發展2奈米技術的日本晶片國家隊Rapidus關係密切。



傳出台積電發現有洩密後通報相關單位，檢調開始監控可疑人士，其中有兩名被捕的對象，是在竹科的星巴克咖啡店遭逮。



東京威力科創公司位在新竹科學園區的篤行路上，距離台積電總部僅約1.2公里，約3分鐘車程即可到達。台積電2奈米關鍵技術外洩案5日傳出後，東京威力科創公司6日對此相當低調，不願對外做任何評論。位在篤行路上的公司一如往常營運，但僅有車輛從停車場進出，大門未見員工逗留。



台積電和日商東京威力科創公司查看，發現兩間公司營運一切如常。向來就門禁相當森嚴的台積電總部，警衛一發現有記者靠近拍攝大樓外觀，便相當警覺的探頭查看。至於東京威力科創公司則僅有車輛從停車場進出，大門未見員工逗留



台積電也一切如常，警衛一發現有記者靠近拍攝大樓外觀，便相當警覺的探頭查看，門禁森嚴。



台積電驚爆2奈米關鍵技術外洩！有台積電離職工程師與多位在職工程師，涉嫌利用居家遠端辦公漏洞連入公司內網，再以手機拍攝2奈米製程機密，台積電7月底透過內部監控機制偵測到異常，主動啟動調查程序，並配合檢方提告揪內鬼，對2奈密機密外洩案展現零容忍態度。目前全案已有3名被告遭羈押禁見。



據了解，全案發生經過是一名曾任職台積電系統整合部門的陳姓工程師，離職後轉往與台積電有長期合作關係的日商東京威力科創公司擔任設備工程師，因陳姓工程師與台積電先進製程研發人員熟識，便利用居家遠端辦公漏洞，透過當時仍任職台積電的吳姓、戈姓工程師連進公司內網，再由陳姓工程師以手機拍攝逾千張2奈米關鍵製程技術照片。



台積電透過內部監控系統監測到有員工異常登入內網並查看2奈米關鍵製程機密資料後，主動展開調查和約談，在確認2奈米機密資料確實遭外洩後，主動提告。“高檢署”慧財產檢察分署在7月底收網，陸續展開傳喚與拘提等動作，經查共有9人涉案，其中3人（已被開除）訊後遭聲押禁見獲准，另6人則被調離原單位。