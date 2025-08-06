朱立倫：綠營對美談判把幾代累積的根都丟了

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）針對美國關稅議題，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，因為“賴政府”的黑箱讓現在各企業面對美國關稅像在開盲盒一般地無助，過去的貿易談判過程中多會適度公開細節，這是基本原則，尤其針對可能受害的產業，必須要及早加以說明、溝通。



朱立倫舉例說，美國總統特朗普宣布台積電將赴美投資3千億美元 台積電卻說到目前為止只有1650億美元，中間的差額到底是誰承諾，且絕對不只台積電，很多企業都被要求赴美投資，同樣地，政府資源或未來要設置基金，總共多少錢，要讓人民知道，多加溝通 否則民進黨這次談判不只丟了面子，還把幾代累積的根都丟掉，這是台灣無法承受的最大危機。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，針對美國關稅議題做出以上表示。



朱立倫說，現在台灣面臨三大嚴峻挑戰，經濟、能源、民主，每一項都是台灣的危機。經濟部分，明天開始美國要實施對等關稅，台灣到目前為止是20%，政府宣稱是暫時性，但對於被課稅的企業，就是從明天開始適用，另外還有所謂的232條款，針對科技產業、半導體等，佔台灣將近七成出口的產業課稅，這還在未定之天，但大家都知道更不樂觀，只是至今政府都以保密原則進行黑箱作業。



朱立倫認為，這對企業來說就像在開盲盒，最終受到衝擊的仍是企業。而在野力量不只監督制衡，也是民意展現，政府應運用“國會”作為談判籌碼，而非一昧把自己人當作敵人，不管是國民黨、民眾黨，在野人士都希望台灣好，希望能談出對台灣最有利條件，但民進黨把自己人當敵人，想要打掉在野監督力量，這樣會得到最好結果嗎？從歷史經驗、各國經驗，都不是如此。



朱立倫強調，他誠摯要求政府適度公開透明談判過程，多和社會及在野溝通，否則受到的衝擊影響，全民無法承受。

