台積電內鬼工程師　在星巴克交資料遭活逮

台積電洩密案涉案工程師7月底相約在竹科附近的星巴克翻拍資料。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）台積電驚爆2奈米關鍵技術外洩。有台積電離職工程師與多位在職工程師，涉嫌利用居家遠端辦公漏洞連入公司內網，再以手機拍攝2奈米製程機密，台積電發現異常後向檢調告發並“按兵不動”，後來趁2名涉案工程師約在新竹科學園區附近的星巴克翻拍資料時，遭檢調當場人贓俱獲活逮。



中評社記者6日實地走訪台積電“內鬼”工程師遭活逮的星巴克新竹日光門市。該店位於有眾多竹科工程師居住的關埔重劃區精華地段的關新公園旁邊，生意相當興隆，早上非用餐時間，店內仍約九成滿。該店員工對於台積電內鬼案皆低調不願表達任何意見。



據瞭解，全案發生經過是一名曾任職台積電系統整合部門的陳姓工程師，離職後轉往與台積電有長期合作關係的日商東京威力科創公司擔任設備工程師，因陳姓工程師與台積電先進製程研發人員熟識，便利用居家遠端辦公漏洞，透過當時仍任職台積電的吳姓、戈姓工程師連進公司內網，再由陳姓工程師以手機拍攝逾千張2奈米關鍵製程技術照片。



台積電透過內部監控系統監測到有員工異常登入公司內網，每次登入時間都控制在3分鐘內即登出，但每次登入時都在查看2奈米關鍵製程機密資料。台積電在鎖定相關涉案工程師後先“按兵不動”，並同時向檢調告發此案，“高檢署”慧財產檢察分署檢察官則立即指揮“調查局”新竹市調查站、資安站及北機站展開偵辦。



沒想到，涉案的台積電陳姓離職工程師7月底竟又和台積電在職工程師大膽相約在竹科附近關新路上星巴克新竹日光門市翻拍機密資料，檢調見時機成熟，隨即進入星巴克內逮人，當場人贓俱獲。