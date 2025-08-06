美擬藥品關稅250%　“衛福部”1周提報告

藍委賴士葆（左）質詢邱泰源（右）。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北8月6日電／美國總統特朗普今天接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，接下來針對進口藥品的關稅稅率可能高達250%，並補充說他計劃不久後就將對外國的半導體發布最新關稅。台“衛福部長”邱泰源今天表示，對於最新關稅措施與相關因應，將在1個星期內提出報告。



“立法院”社福及衛環委員會今天邀請“衛生福利部”、“司法院”、“法務部”、“教育部”、“內政部”“警政署”就“因應近期多起社會重大事件，檢討家庭暴力防治法民事保護令制度及執行缺失，強化保護令之作為”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”賴士葆在質詢指出，特朗普在幾小時前表示，藥品進口到美國，關稅在1年到1年半內將採150%，未來更將調升到250%，屆時恐對台灣製藥業造成巨大影響，“這是特朗普、特朗普大帝、特朗普爸爸說的喔！”詢問“衛福部”是否掌握情況。



邱泰源答詢指出，台灣藥品缺藥平台建立完善，並已提出給予台產學名藥更好批價等政策，已穩定台灣市場，目前醫藥品、醫材尚不包含在已公布的美對台關稅範圍內，至於特朗普最新說法，“衛福部”將依據掌握內容與因應措施，在1周內提出報告。