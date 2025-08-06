國民黨：賴政府的不誠實造成現在的對美關係

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）5日撰文，對民進黨政府過度親近民主黨、疏遠共和黨等表現提出質疑。中國國民黨發言人楊智伃今天表示，是民進黨賴政府的種種不誠實作為，造成了現在對美關係的局面，只會用大內宣的方式，不斷強調對美關係史上最佳，可是在對美關稅的談判和關係經營上，都可以看到出現困境。



惠頓曾於第二任布什政府和第一任特朗普政府擔任國務院資深顧問。他以“台灣如何失去特朗普”（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指“賴政府”一連串失策，從未能在特朗普當選時立即嘗試致電，到廢核電、堅持過境紐約及對美政策聽從全球主義左派的蕭美琴，導致台灣與美國總統特朗普漸行漸遠。



國民黨今天下午召開中常會，由文傳會主委林寬裕和楊智伃進行會後轉述並回應媒體提問。



針對惠頓提出的質疑，楊智伃表示，在面對所有問題時，大家只看到民進黨賴政府的作為就是不誠實，不管是經濟上的談判不誠實，對於能源的現況、缺電的危機不誠實，對於民主要透過惡意的罷免來進行對內的鬥爭，更不誠實。



楊智伃強調，面對台灣在國際上的困境，社會都希望朝野一起合作面對，可是民進黨一昧想要用不誠實的方式，用大內宣的方式來掩蓋問題，這些不誠實就是造成現在局面的最大原因。



林寬裕則說，台灣正面對美國關稅帶來的經濟困境，政府有責任也有義務告訴民眾，到底做了些什麼，有問題大家一起來面對、解決，不要把在野黨當敵人，才有機會度過現在的難關。