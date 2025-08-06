遭爆台灣與特普關係差　顧立雄喊不公允

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／美國前國務院高級顧問惠頓5日（Christian Whiton）撰文，檢討“賴政府”對美策略失誤，並稱台灣與特朗普“漸行漸遠”。對此，台“國防部長”顧立雄5日表示，這說法並不公允，像是美方攻擊型無人機Altius-600M這樣迅速地交運、後續也會有相關特別預算規劃，還有台美之間的一些訓練交流，在在都可以顯示台美之間對於維護區域安全和平穩定，有非常高度的共識。



媒體報導，顧立雄今天上午出席軍人節敬軍記者會，會後被問及惠頓的說法時說，“我覺得這說法並不公允”，像是美方攻擊型無人機Altius-600M這樣迅速地交運、後續也會有相關特別預算規劃，還有台美之間的一些訓練交流，在在都可以顯示台美之間對於維護區域安全和平穩定，有非常高度的共識，也符合雙方核心利益。維持印太區域和平穩定台海現況，是大家共同戮力追求的目標。



顧立雄表示，美國也希望台灣強化自我防衛的決心，同時台灣也會跟區域友盟國家加強軍事交流與訓練合作，這些部份都顯示台美關係還是堅若磐石。“我認為像這樣子的評論都不盡周延，不足以反映台美間，特別是在‘國防’議題上的深度合作，以及台美之間核心利益展現出的相關作為”。



