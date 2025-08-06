高雄山區風災受創　陳其邁親送整豬原民樂

高雄市政府以農用運輸車，將整隻豬、蔬菜等物資運送至山區。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄8月6日電／高雄市多個山地區連日受到風災重創，道路不通，影響補給。高雄市政府自8月5日起啟動“整隻豬配送計劃”，三日內將15頭整豬送往桃源、那瑪夏與茂林三區共14個里。民進黨籍高雄市長陳其邁今日親赴桃源區，走訪建山、高中、桃源、拉芙蘭、復興、梅山等部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷部落族人災後所需。



陳其邁今天深入桃源後山北三里，道路狹窄蜿蜒，沿線多處仍可見落石、坍方痕跡，山區部落復建任務艱鉅。居民感謝高雄市府第一時間送來物資，梅山部落的里長、代表向陳其邁反映農路受損、水源設備損壞等問題。陳其邁承諾會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。



今天高雄市府出動兩台冷鏈專車配送12頭整豬，其中一台送往那瑪夏，另一台轉入桃源下貨。高雄市“原民會”、農業局、研考會主管陪同陳其邁深入山區，沿途配送的不僅有整豬，農業局送入新鮮蔬菜，社會局也攜帶麵條、白米、罐頭與泡麵等逾千件物資，全數於北三里卸貨，由部落接手分配，滿足族人所需。



陳其邁今天依序訪視建山、高中、桃源里、復興、拉芙蘭與梅山等地，與族人交流境況，了解返家後生活及需求。



農業局指出，整豬不只是食材，更是部落團聚與儀式的文化象徵。整豬配送需提前拍賣、當晚屠宰處理，隔日清晨以冷鏈保鮮送達部落，確保型態完整與鮮度，貼合部落分食共食文化。



整豬配送過程中，不少部落居民駕駛市府先前補助的農用運輸車，到公路接駁點領豬、運菜，再一一送回部落。這批具備越野能力的小型農用運輸車，成為災後運補的主力。

