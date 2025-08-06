新北藍議員：鍾小平不該成藍白合作絆腳石

國民黨新北市議員陳明義（左二）在臉書發文，要同黨議員鍾小平向柯文哲道歉。（照：陳明義臉書） 中評社台北8月6日電／台灣民眾黨前主席柯文哲不滿中國國民黨籍台北巿議員鍾小平影射他收受賄款，自訴妨害名譽。台北地方法院院今開庭，提訊柯文哲並傳喚鍾小平不公開審理。鍾小平庭後說，當庭和解，案子已結案。對此，國民黨籍新北市議員、民眾黨新北市議員陳世軒的父親陳明義表示，鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石，呼籲鍾應誠懇公開向柯文哲致歉，並盡一切所能尋求民眾黨及民眾黨支持者的諒解。



陳明義在臉書發文表示，8月6日是柯文哲的66歲生日，自身深陷司法不公之際，送了“和解”禮物盼社會和諧，陳明義認為，鍾小平在北院外的發言還不夠，應展現誠意，用更慎重的方式公開向柯道歉“不該成為藍白並肩路上的絆腳石”。



陳明義說，柯文哲這一年來都在跟不公的司法奮戰，期間鋪天蓋地的故事、揣測、假想透過媒體、網路四處傳播，其中包含鍾小平的諸多不實說法，這些未證實的謠言，也早已漫天四散。陳明義認為，鍾小平上午在北院外的說法，是在為自己找借口，合理化自己的行為，絲毫沒有一點誠意，也難怪鍾小平的“道歉”不被民眾黨及民眾黨支持者接受。



陳明義表示，台灣在“賴政府”上台後，社會長期撕裂，正因如此，藍白除了在“國會”有議題上的合作，726國民黨24位“立委”面臨大罷免，民眾黨也傾力協助，最後藍白攜手給“賴政府”一個教訓。



陳明義指出，歷經大罷免後，不見“賴政府”及民進黨檢討反省修補社會裂痕，反而還執意繼續製造對立與仇恨，陳明義認為唯有藍白合作，才有足夠的力量對抗獨裁的“賴政府”及民進黨。



陳明義強調，認真提醒“鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石，在目前雙方濃厚的合作氛圍上，鍾小平更應該再次誠懇、公開向柯文哲前主席，為之前所說過的不實謠言致歉，並盡一切所能尋求得到民眾黨及民眾黨支持者的諒解。”