黃國昌質疑比亞迪宴　三立電視否認設局

民眾黨團6日召開“民進黨政績光電板淹腳目，前瞻預算放水流”記者會。左為黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電／“立法院”總務處長廖炯志與大陸電動車比亞迪的代理商太古汽車餐敘，遭質疑踩政風紅線。台灣民眾黨團總召黃國昌今天轉述，廖炯志告訴他餐敘是三立新聞陳姓主管邀約，其中“水很深”應徹查到底，臭不可聞。三立電視表示，已暫停陳姓主管職務並接受公司調查，也否認設局。



針對黃國昌質疑，三立電視今回應表示，已暫停陳姓主管職務並接受公司調查。經與當事人約詢後，當事人表示當日為受邀參與，並協助邀請政界友人與會，並非由他作東。絕無設局一事，當事人也針對本案向公司自請處分。



外界質疑三立電視主管參與餐會卻又批評餐會一事。三立電視表示，該篇報導由同業媒體揭露，外界質疑三立聯手同業設局，實屬荒謬揣測，更不符合媒體作業常理。



三立電視表示，經與當事人約詢後，當事人表示當日為受邀參與，絕無設局一事，當事人也向公司自請處分。



《鏡週刊》報導報導，“立法院”總務處長廖炯志於7月28日晚間與比亞迪的代理商太古汽車餐敘，恐踩政風紅線。廖炯志昨天表示，當天的餐敘是朋友臨時邀約，餐敘對象也都沒有業務往來關係，未違反“公務員廉政倫理規範”。是非清白，不容被誣衊。



黃國昌今天上午受訪表示，可能民眾黨衹有8席“立委”，在汽車大廠眼中只是小蘿蔔頭，不是很重視。不過黨團規矩嚴格，廠商遊說、關說等情事是碰都不碰。這家電動車廠完全沒有與民眾黨“立委”有任何接觸，相關事情一無所知。



黃國昌指出，整件事跟民眾黨毫無關係，三立電視台的政論節目昨天一直要求他直播。但他沒去這密宴，要如何直播？他反問三立是否在奉行民進黨“立委”王義川的“假議題4步驟”。



黃國昌透露，當三立新聞點名民眾黨時，其實最該問的人是三立新聞負責網路社群的陳姓主管。他今天一早就質問廖炯志，到底誰約去吃飯？廖炯志回答“就是三立的陳姓主管”，去吃飯前根本不知道現場有太古汽車集團。



黃國昌抨擊，先是三立主管找廖炯志吃飯，然後就有設計好的狗仔拍攝，隨後三立政論節目就大肆批評跟事件毫無關係的民眾黨。他已經搞不清是在演那齣。三立應該先請陳姓主管說明是否變成兼職掮客。黃直言，水很深，絕對要徹查到底，臭不可聞。



三立電視強調，新聞與政論節目針對重要時事進行採訪與討論，本屬新聞專業。此案反證明三立新聞與政論節目報導與製作皆依循新聞倫理自主進行，不受其他外力影響。