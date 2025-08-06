王尚智：台積電沒靠山能挺過特朗普掠奪？

王尚智說，台積電真正的麻煩是被特朗普重新盯上。（照片：王尚智臉書） 中評社台北8月6日電／美國總統特朗普5日稱，台積電將在美國投資3000億美元。日前特斯拉將未來2奈米訂單全轉給三星，近日台積電又爆發前員工竊取2奈米技術，資深媒體人王尚智6日在臉書發文表示，台積電“水逆（運勢不佳）”來襲，真正關鍵的麻煩，是台積電被特朗普重新盯上，台積電若真以為自己能對付特朗普，那就太過天真！



曾任鳳凰衛視新聞總監暨副總經理的王尚智說，1650億美元投資，無法餵飽特朗普寶寶的飢渴貪圖，只是不哇哇叫幾個月。如今台積電雖說對2奈米的訂價很硬氣，關稅外加也均宣稱可以全部轉移客戶。但三星良率何時追上、日本竊取關鍵技術參數多少了，客戶會持續忠誠而不去環伺比較？



王尚智指出，沒有強大政府背靠，台積電的強大仍有飄零味道。今後繼續涉身國際政治江湖，真能挺過特朗普的肢解與掠奪？美國是曾經把東芝與日本半導體完全摧毀殆盡的熟練者。特朗普只要台積電的投資蓋廠而已？還是最終非要最先進技術與研發全部落腳美國，成為美國的先進技術、資本與市場，這才算數？



王尚智強調，答案始終很明顯。台積電繼續投資到三千億，豈是特朗普自由瞎喊？晶片稅課你50%，你還能嘴硬轉嫁客戶？所有客戶瞬間全會跑去已經拿到豁免的三星排隊了，良率豈是護身符。美國當年就是這麼肢解日本東芝，半導體從此才轉至韓國與台灣。特朗普剛說日本政府投資五千多億美金，錢“全由美國支配”。標準商界談判的“打蛇隨棍上”。除非翻臉翻桌，你奈他何？



王尚智表示，如今特朗普明顯最終“非要拿台積電關鍵技術”不可。他甩弄關稅狼牙棒已經上癮，漫天喊價只是他的搓澡舞姿。特朗普向來採取的手段，只是一種“分段揭曉”而已。沒有底牌，只有更多。台積電若真以為自己能對付特朗普，那就太過天真！