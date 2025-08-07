楊書成：日本焦慮台海開戰　急突破晶片技術

高雄大學資訊管理系副教授楊書成。（中評社 資料照） 中評社高雄8月7日電（記者 蔣繼平）全球晶圓代工龍頭台積電爆發技術外洩事件。高雄大學資訊管理系副教授楊書成接受中評社訪問分析，2奈米門檻要突破不容易，若台積電失去2奈米1到3年的領先優勢，影響會很深遠。而外洩資料疑似流向日方，日本可能認為台海3到5年內發生戰爭機率非常大，凸顯“對台海危機的焦慮感”與“去風險化”。



楊書成認為在“國安”因素下，全球半導體競爭會走向“既合作又零信任”的時代。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資訊管理學系副教授，高雄大學社會網絡創新中心營運長。



台積電2奈米機密驚爆洩密案內部洩密案，有員工涉嫌在職期間，企圖取得2奈米先進製程的機密資訊，傳出相關機密流向日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL），2奈米機密資料已洩漏給日本半導體國家隊Rapidus。台灣檢調正積極偵辦中，東京威力科創位在新竹科學園區的辦公室日前遭到檢調搜索。



台積電2奈米製程開發難度高，投入成本極高，目前全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發。台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。受到日本官方扶植的Rapidus7月18日才宣布成功試產2奈米晶片。



有關2奈米的技術重要性？



楊書成表示，2奈米的技術重要性非常高，第一，因為從3奈米、5奈米，要成功突破到2奈米，這是非常不容易，因為用的是新技術架構環繞式閘極（GAA），所以技術外洩是很大個風險。第二，台積電已在進行1.4奈米（A14）和1奈米（A10），若2奈米的商業利益被破壞掉，對1.4奈米和1奈米開發會造成很大的影響。