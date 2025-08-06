232條款半導體衝擊？台官方：等特朗普聲明

“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）美國即將公布的《貿易擴張法》232條款針對半導體關稅調查結果。“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣6日表示，由於台美貿易順差主要是在半導體資通訊產品，因此台灣會希望同步處理台美供應鏈合作的半導體，包括232條款、最後的關稅率結論，都努力爭取與美方一併討論，至於外界關心是否另課半導體關稅？顏慧欣笑說，就與媒體朋友們一起等美國總統特朗普美東時間6日下午4時30分、也就是台灣7日凌晨4時30分的聲明。



美國白宮1日公布對台課徵20%關稅，美國也提到近期將公布對半導體進口產品關稅的232條調查結果，目前台灣高科技輸美主力商品多數仍屬於豁免清單，但市場預期此舉將對台灣出口結構產生實質影響。



“行政院秘書長”龔明鑫、經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“政院”發言人李慧芝6日下午在“政院”記者工作室和媒體吹風，回應關稅及產業支持方案議題。



顏慧欣表示，美國對台貿易逆差最主要就是資通訊半導體產品，因此台灣會希望同步處理台美供應鏈合作的半導體關稅，包括232條款等，以及最後的關稅率，努力爭取一併討論。關於關稅的總結會議，台灣都持續爭取、希望美國能有所考量，盼有利台灣的AI產業佈局，可與美國高科技合作、互補互利，這對台灣的經濟產業、戰略發展有利。



顏慧欣說，當然關於半導體關稅232條款，是否一定在談判下能有結果？現在都還不能下定論，當然都有聯動性，藉由與美方持續溝通討論，看美方對台灣的態度來決定，就等待美國。降低美國對台貿易逆差，會增加美國製造業產能，另外也會期待並順應台灣的企業擴大對美投資的趨勢，將這些都與台美半導體供應鏈合作、232條款調查，台灣都希望一併與美方商討。

