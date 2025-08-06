中元普渡做環保　桃園首創宮廟自評＋認證

桃園市政府與宮廟攜手合作推動“低碳祭祀文化”。（桃園市政府民政局提供） 中評社桃園8月6日電／中元普渡將至，桃園市政府為了讓信仰更貼近現代、環保不減虔誠，推出全新的“宗教節慶活動環保減量認證”與“減量考評表”制度，邀請全市宮廟一起加入減量行列，自行填報，落實環保，打造兼顧信仰與地球永續的新風氣。



以往在祭典活動中，大量焚燒金紙、鞭炮齊鳴常見於各地宮廟。但這些習俗若無節制，會影響空氣品質，容易造成資源浪費。為改善這問題，桃園市政府祭出“考評表＋認證制度”，從金紙、香枝、鞭炮的使用量著手，宮廟可自行填報減量成果。市府再搭配現場佐證進行認證審查，讓環保不是喊口號，而是真落實。



桃園市政府民政局鼓勵各宮廟採用“一爐一香”制度，讓主祭代表持香，信眾以合十或祈禱方式表達心意。此外，提倡改用大面額環保紙錢、電子鞭炮、祈福卡等創新作法，不僅減碳，更減少空氣污染，信仰的心意依舊滿滿。



這項制度還設計“創新加分項目”，例如以米代金、以功代金、選用在地農產品或環保標章物品等，都能加分。更重要的是，宮廟只要訂出未來3年（2024至2026年）的逐年減量目標，展現對環保的行動力，就有機會獲得市府公開表揚。還能在申請公益、慈善或教化補助時爭取優先與加分。



民政局強調，宗教信仰與環境保護其實沒有矛盾。透過市府與宮廟攜手合作，桃園已逐步推動出“低碳祭祀文化”，讓市民看到宗教團體對社會、對環境的關懷與責任。未來市府也會持續聽取各方意見，滾動式修正制度。讓桃園成為全台宗教友善、環保領先的模範城市。