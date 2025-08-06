高雄市響應世界黑狗日　推黑狗、貓回娘家

黑狗、黑貓聰明穩定、忠誠貼心，有極高適應力與親人性。（高雄市政府提供） 中評社高雄8月6日電／高雄市動物保護處響應“世界黑狗日”，推出“黑狗、貓回娘家”活動，徵求30組領養黑狗家庭“回娘家”拍攝幸福照，用愛的行動為黑狗發聲、翻轉命運。



每年10月1日是全球共同響應“世界黑狗日”，不僅提醒大家注意黑色犬隻存在，更是呼籲大眾放下對“黑狗”偏見，為這群長期被忽視毛孩爭取關注與溫暖。



高雄市政府動保處為響應這個特別日子，與Something Studio三牲工作室合作，於8月1日起誠摯徵求30組曾領養黑狗、貓的家庭回到動保處，配合“黑狗、貓回娘家”活動共同拍攝一系列溫馨宣傳照。透過真實幸福的畫面，翻轉社會對黑狗、貓的誤解，鼓勵更多市民用“領養”來改變他們生命的命運。



動保處表示，黑狗、貓在台灣收容所中，經常是最先被忽略、最後被選擇一群。不是因為牠們不好，只因毛色單調、外表不夠吸睛，甚至有人迷信“黑狗、貓不吉利”。實際上，黑狗、貓聰明穩定、忠誠貼心。無論當作伴侶犬、貓還是家庭犬、貓，都有極高適應力與親人性，並無色號差異。



動保處指出，許多黑狗、貓在收容所中苦等多年，只因為不是討喜顏色，而失去了本該擁有家庭。藉由已被領養黑狗、貓幸福家庭身影，傳遞簡單卻有力訊息“黑狗、貓也值得被愛，也能成為人生最忠實陪伴”。



只要民眾曾於高雄市任一收容單位領養黑色犬、貓（不限年齡、體型），且願意分享你們之間的領養故事，就能報名，採事先報名制，額滿為止。



農業局長姚志旺表示，“黑狗、貓回娘家”活動是一場愛的行動，領養為牠們打開一扇新生命大門，也能改變社會對流浪動物觀點與態度，邀請黑狗、貓家庭一起見證改變力量，讓更多人認識黑狗、貓，瞭解領養美好。