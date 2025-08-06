台積電、天然氣對美投資加碼？台官方：評估

“行政院秘書長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台美20%關稅將於7日實施，美國總統特朗普喊台積電赴美投資3千億美元，另外傳台積電要入股Intel英特爾49%股權、天然氣液化管日韓退出、台“經濟部長”郭智輝脫口說投資美國4千億美元等。“行政院秘書長”龔明鑫6日僅說，台積電已做說明，政府不幫背書；天然氣部分會再評估；投資加碼部分則未回應。



“行政院秘書長”龔明鑫、經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“政院”發言人李慧芝6日下午在“政院”記者工作室和媒體吹風，回應關稅及產業支持方案議題。



記者提問，台積電已將投資1650億赴美，但特朗普說是3千億、傳出還要台積電入股Intel英特爾49%股權；賴清德稱台美雙方談判內容有簽保密協定，但郭智輝已脫口說投資美國4千億、還問產業願意讓什麼？另外台、日、韓擬採購美國阿拉斯加州600萬噸天然氣、造440億美元液化管線，但英國媒體《金融時報》指出日、韓不感興趣？以及美國總統特朗普第一任期國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）撰文分析“台灣如何失去特朗普”？



龔明鑫回應，“政院”尊重企業界對外的說明，“政院”不可能幫企業做說明及背書，是由台積電董事會股東去負責，但政府仍會考量“國家”產業利益，政府不會幫台積電宣布投資計劃。李慧芝補充說，台積電已說明了，至於郭智輝今早在“立法院”回應記者時，郭也有說並不理解、不清楚這問題的背景與提問。



龔明鑫說，台灣有與美國阿拉斯加州簽署天然氣的相關合作備忘錄，可分散天然氣的風險市場，若價格合理則可評估，至於是否為台美談判的一環？他笑說自己並無實際參與台美談判，會密切觀察。不過，只要有新進展都會重新、盡快評估。

