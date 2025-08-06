美新關稅將上路　台官方：8/7非談判截止日

“行政院秘書長”龔明鑫、發言人李慧芝以及顏慧欣6日下午召開記者會，說明美國對等關稅。（記者 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）美國對台灣進口商品課徵20%關稅，8月7日上路。“行政院”6日下午召開記者會，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天表示，台灣稅率從32%到20%，已經是與美貿易逆差國之中，調降比率第二多，且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。



“行政院秘書長”龔明鑫、發言人李慧芝以及顏慧欣今天在“行政院”說明關稅及產業支持方案議題。



對於美國對等關稅預計8月7日起實施，顏慧欣說，根據美國行政命令文件，台灣被列入附錄I，也就是部分國家為已同意或接近完成協議，在後續與美國完成協議且經美國總統特朗普發布前，適用附錄I的稅率。



顏慧欣提到，台灣談判團隊在7月31日前就獲得通知，指台美還沒有完成總結性會議，屬於還在協商的“國家”，因此8月7日將先實施暫時性關稅，持續進行協商，因此7日不會是雙方談判截止日，後續會持續進行磋商。



顏慧欣說，目前經過談判團隊努力，台灣關稅從32%降至20%，不過，實際上，目前與美貿易逆差國中，衹有歐盟取得稅率15%優於台灣，日本、韓國雖然也取得15%的稅率，但日美與韓美之間貿易逆差都小於台美的貿易逆差。



龔明鑫表示，台灣因為關稅稅率下降幅度大，總體面衝擊程度少了一半，往好的方向進展，但衝擊可能會因為產業有別，且過去業者面臨的是10%關稅，現在要面臨20%，因此政府仍是要加強協助，且自明天開始就會透過移緩濟急協助受衝擊業者。