楊書成：晶片關稅若只針對台灣　就要擔憂了

高雄大學資訊管理系副教授楊書成。（中評社 資料照） 中評社高雄8月7日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普5日表示最快下週公布新半導體和晶片關稅。高雄大學資訊管理系副教授楊書成接受中評社訪問分析，面對晶片關稅，台積電有底氣將成本轉嫁給美國客戶，短期可能還是美國本土業者受害，但也會加速美國本土製造或扶植第二供應來源的速度，台積電美國廠與英特爾受利。但若只針對台灣課徵歧視性關稅，就變成三星及英特爾得利。他認為該擔憂全球供應鏈“去台化”的長期趨勢。



特朗普點名下週公布晶片與半導體關稅新方案，直指要將製造鏈拉回美國，本次衝擊焦點鎖定台積電等台灣核心產業，並宣布台積電將投資3千億美元在亞利桑那州設廠。但這一數字接近目前台積電已確定投資金額1650億美元的兩倍，引發震撼。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資訊管理學系副教授，高雄大學社會網絡創新中心營運長。



楊書成表示，特朗普打算下週宣布半導體及晶片的新關稅，但他認為，增加關稅不見得是對台灣不利。如果從市場競爭力的角度來看，台灣的半導體產業也可以透過漲價來因應，短期受害的還是美國本土業者。當然，這可以加速美國本土製造或扶植第二供應來源的速度。



楊書成表示，以目前台積電7奈米以下的製程，在市場上還是有很高程度的不可替代性，對於蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）這些頂級客戶來說，無法在不犧牲產品競爭力的情況下，立刻找到替代方案。



楊書成表示，因此，面對關稅，台積電確實有足夠的底氣將大部分成本透過漲價轉嫁給這些美國客戶，造成美國客戶的利潤下滑。也有可能這些美國客戶提高終端售價，受害的變成是美國消費者。



楊書成表示，不過，別忘了台積電的美國廠，如果特朗普對台灣課徵半導體及晶片的新關稅，反而會讓台積電的美國廠變得很有競爭力，等於是特朗普為台積電送上的大禮，包含英特爾也會受利。