台灣7月消費者物價指數年增率漲1.54%

2025年7月CPI月增率。(圖:主計總處) 中評社台北8月6日電／台“主計總處”今天公布7月消費者物價上漲率（CPI）為1.54%，雖較6月的1.36%略為擴大，但仍連續3個月低於2%的通膨警戒線。“主計總處”官員說明，7月下旬的豪雨恐使菜價上漲，並反映至8月CPI；至於對等關稅將上路，綜合評估後，推升通膨力道有限。



“主計總處”統計，7月CPI年增率為1.54%，漲幅略微擴大，主因是颱風丹娜絲及豪雨造成農產損失，推升蔬菜價格，加上肉類、外食費等食物類價格持續上漲所致。



“主計總處”綜合統計處專門委員曹志弘說明，受到颱風影響，蔬菜價格上漲5.72%，漲幅看似不大，是因去年同期也有颱風凱米來襲，若看月增率，7月蔬菜價格上漲15.87%；而且7月中下旬中南部豪雨成災，蔬菜價格應繼續上漲，並推升8月CPI。



根據《中央社》報導，曹志弘指出，去年8月CPI漲幅相當顯著，蔬菜月增率約2成，高基期影響下，雖然近期豪雨將推高菜價，8月CPI漲幅應不至於明顯擴大，估計與7月差不多。



7月重要民生物資CPI年增1.79%，為17個月最大漲幅。曹志弘說明，主因是雞蛋先前連續18個月下跌，7月轉為上漲，加上豬肉、雞肉、麵包漲幅較大，因而推升重要民生物資CPI。



曹志弘補充，雞蛋價格止跌回升，一是颱風來襲導致蔬菜價格上漲，基於替代效果，民眾對雞蛋的需求增加，另外，颱風豪雨導致雞舍受損，供給減少，2因素均影響雞蛋價格。

