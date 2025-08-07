中評關注：民進黨曖昧公投　順勢推核能？

民進黨對於823重啟核三公投，並未大力要求支持者投下不同意。（照片：民進黨提供） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）核三重啟公投將在8月23日投票，民進黨主推同一天舉行的罷免投票，卻沒有宣傳應該對核三重啟投下不同意票。一方面擔心搞混罷免投同意，公投投不同意，另一方面，“賴政府”對核能態度趨於曖昧，是否也希望通過重啟核三公投，為使用核能開一扇窗。接著也能順勢向美國購買小型模組化反應爐（SMR），為日漸加重的用電量找出解方，說不定未來還能讓美國對等關稅有下降的空間。



今年5月核三廠2號機停機，台灣正式邁入非核家園，但綠能使用在這次丹娜絲颱風襲台時，已經被看破手腳，原來太陽光電板根本無法抗風，台南等地出現大量太陽能板漂浮在海邊的慘況災情，社會對綠能已經產生不信任。但非核家園是民進黨神主牌，該怎麼解套，才能繼續使用核能？只要民進黨一讓步，就會被基本教義派質疑，賴擔心綠營支持者潰堤。



台灣民眾黨“立法院”黨團4月18日拋出重啟核三公投提案，5月20日“立法院”會進行表決，藍白挾人數優勢通過。公投主文為“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”



公投結果有效同意票大於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上，即為通過。



823除了罷免投票，也要舉行重啟核三的公投，但民進黨只有著重在罷免投票，要力挺罷團，對於非核家園的神主牌，卻沒有大動作捍衛，與過去強硬立場已經出現變化。



加上擔任正方辯護，力挺核三重啟的和碩董事長童子賢具有府方氣候變遷委員會副召集人，與民進黨智庫副董事長身份，之後還要與反方辯護、民進黨“立委”莊瑞雄同台辯論，這怎麼看都奇怪，怎麼會自己人打自己人？還是賴清德默許童子賢為核能辯護，間接替民進黨解套？