中評關注：是否嚴審關稅？國民黨陷兩難

國民黨主席朱立倫6日在中常會上並未表達要嚴審或否決對美關稅的附帶條件。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）美國對台灣商品祭出20%高關稅，賴清德對此強調雙邊仍在談判中，最終版本也須送交“國會”同意。表面上看似程序透明、民主參與，但另一層意涵也是朝野一同扛責，實際上是讓在野的中國國民黨暗暗叫苦。



畢竟美國特朗普政府如此強勢，台灣幾乎沒有談判籌碼，即便屆時是對台灣非常不利的附帶條件，在野的國民黨要阻擋，勢必會面臨兩難，一是來自美國的壓力；第二則是尚有823第二波的罷免投票，有7席藍委仍面臨關卡。藍營無法承擔綠營將關稅搞砸的責任甩在他們身上，或者是禍害台灣的罪名。



也因此，這可能是“賴政府”現在有恃無恐，在對美談判過程中鐵了心都不對外說明目前對美國讓了多少利益，要付出多少代價，才讓關稅數字從原本的32%降為現在暫時的20%，因為他們可能是算準了，不管是何附帶條件，在野最多只能批評，但沒有否決的空間。



藍軍對美國關稅案出現不同訴求，一派主張“立院”應嚴審，另一派則是主張在野能當政府後盾，爭取更低稅率，接下來是否會產生矛盾，還是會最終統整出立場，後續還要關注發展。



但國民黨主席朱立倫6日在中常會上，並未提及未來要嚴審或者是否決“賴政府”和美國的談判條件，僅呼籲“賴政府”談判過程中要適度揭露訊息，並將在野黨的反對當成談判籌碼。這一定程度代表了藍營親美的態度。



若屆時政府公布的談判內容未引發民間強烈反彈，甚至沒有足以激起反美情緒的輿論壓力，在野黨恐怕更難以主張否決。尤其當社會氛圍仍停留在綠營主導的“親美就是安全”的認知框架中，在野的反對聲音即使合理，也可能被政治化操作為“破壞團結”。

