湖南行腳：長沙網紅點“文和友”　滿滿復古風

長沙文和友80年代老長沙復古風，不少民眾都愛來拍美照。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）湖南長沙號稱不夜城，除了黃興路步行街的熱鬧非凡外，34度高溫的夜裡，民眾還會滿頭大汗地一頭鑽進20世紀80年代老長沙的“文和友”，這個大陸00後、90後與觀光客最熱門的網紅打卡景點，除了體驗一把復古情懷外，拉來板櫈一坐，就能嗑起大陸火紅的美食小龍蝦。



長沙文和友的入口並不起眼，隱沒在一家現代的購物中心中，邁步走進映入眼簾的是早年霓虹招牌的星羅密布，一停下腳步要捕捉這幅老長沙風景，一旁的保安馬上就在喊“往前走，不要停下腳步！”立刻就能體會到人潮洶湧。



起源於2011年的“文和友”是長沙夜經濟頭號指標，2018年獲得投資人民幣1億元，以小龍蝦餐飲為主軸，打造5千坪的小龍蝦文創城，建築空間跨越7成樓高，裡面的一步一景都是精心布置80年代時空感，懷舊鏤空磚牆、早期街邊小霸王電動機台、雜貨店與復古招牌，讓人重溫老長沙街頭巷尾熱鬧的場景與復古情懷。



不僅如此，許多長沙有名的特色小吃也入駐這座不夜城，佈置成理髮店、酒館、舞廳、電影院等各具年代特色生活娛樂的場景，往往就是好幾桌能讓人坐下來品嚐美食的空間。集合長沙網紅店文化加餐飲的特色，文和友夜場經濟十分驚人，營業時間超過凌晨2點後，同樣吸引著喜歡夜生活吃夜宵的年輕人。