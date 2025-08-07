中評關注：台積電CIA等級資安建功揪內鬼

台積電近日驚爆2奈米製程機密資料遭外洩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月7日電（記者 盧誠輝）台積電近日驚爆遭離職與在職工程師聯手竊取2奈米製程機密資料，宛如電影情節的諜對諜過程也引發話題。台積電靠著數十年來如銅牆鐵壁般的內部管理機制，和找來美國中情局（CIA）退役的資安專家所建置的AI資安系統，成功揪出內鬼，讓外界大開眼界。



台積電洩密案整起事件是發生在7月中旬，一名曾任職台積電系統整合部門的陳姓工程師，離職後轉往與台積電有長期合作關係的日商東京威力科創公司擔任設備工程師，因陳姓工程師與台積電先進製程研發人員熟識，便利用居家遠端辦公漏洞，透過當時仍任職台積電的工程師連進公司內網，再由陳姓工程師以手機拍攝逾千張2奈米關鍵製程技術照片。



台積電透過內部監控系統監測到有員工異常登入公司內網，且每次登入時間都控制在3分鐘內即登出，但每次登入時都在查看2奈米關鍵製程機密資料。台積電在鎖定相關涉案工程師後先“按兵不動”，並同時向檢調告發此案，“高檢署”智慧財產檢察分署檢察官則立即指揮“調查局”新竹市調查站、資安站及北機站展開偵辦，在短時間內就破獲此案。



據了解，這套台積電內部監控系統，是找來從CIA退役的資安專家所建置，透過AI大數據系統監控內部是否有不正常連線，若有遠端連線回公司內網，也會即時監測是否有不正常點擊網頁動作，一旦發現異常便會被AI註記並發出示警，讓資安部門可以即使採取必要保護措施與法律動作。



曾任職台積電的楊姓工程師告訴中評社，過去台積電是不准員工攜帶任何具照相功能或智慧型手機進入廠區的，所有員工到公司後只能攜帶由公司配發僅能通話與收發簡訊的傳統型手機，後來公司為方便工程師能在家遠端工作，才改為開放可以攜帶安裝有台積電資安系統App的特定智慧型手機到廠區。

