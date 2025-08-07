美徵半導體關稅100%　 特朗普組合技

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日攜手蘋果執行長庫克發表談話。特朗普提到蘋果將投資美國6,000億美元、輝達5,000億美元、美光2,000億美元，而台積電投資金額被上修至2,000億美元。特朗普表示，半導體關稅將徵收約100%，並指出赴美投資將可獲免。半導體業者分析，這是特朗普的組合技(combo。連環計)，透過海外加徵高額的半導體關稅，迫使半導體製造回流。



根據《中時新聞網》報導，尚且不知半導體關稅是否也會有保密協議，但可以確定的是，台積電已於今年3月拍板對美加碼投資千億美元，總金額達1,650億美金，涵蓋六座先進製程、二座先進封裝及一座研發中心，預計在所有設施完成後，將會有3成的2奈米及以下的先進製程產能在美國落地。



報導指出，特朗普恐怕想要的更多，台積電被加碼至2,000億美元，或許才是特朗普所想。半導體業者認為，美國想要掌握至少一半的先進製程產能，確保美國在AI世代保有領先的地位；廠務工程業者預估，至少要再3座Fab，才有機會達到該目標，不過屆時台積電是否能保有53%的長期毛利率目標，就需要再觀察。



半導體業者分析，這是特朗普的組合技，透過海外加徵高額的半導體關稅，迫使半導體製造回流，打從一開始關稅就只是手段。預估稅率將高於在美建廠成本，IC業者透露，亞利桑那州廠差別定價5至20%，其實台積電已協助吸收，並未能反映真正在美建廠成本。



廠務業者依照SIA（美國半導體協會）報告分析，美國半導體晶圓製造廠的總建設和運營成本，歷來較亞洲高出30至50%，若以此為基準，稅率不低於50%才會有赴美設廠的誘因、100%就有不得不去的壓力。



對企業來說，只能因應局勢做出最佳決策，台積電也不例外、且別無選擇。當然透過半導體讓世界看見台灣，肯定會有“半導體民主供應鏈”、“世界的台積電”等美名，那然後呢?未來可見短少的稅收及大批優秀工程師赴美，難道是台灣所能承受，值得深刻反思。