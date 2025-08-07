阮慕驊曝台積電內鬼年薪驚人　竟組織犯罪

阮慕驊質疑，這些工程師是台積電菁英中的菁英，年薪至少250萬以上，居然外洩商業秘密，這太嚴重了。（阮慕驊臉書） 中評社台北8月7日電／晶圓代工龍頭台積電傳出商業秘密遭外洩，內部工程師涉嫌違規取得2奈米製程的敏感資訊，遭解職並移送法辦。由於台積電2奈米是目前最先進的半導體製程，此案亦觸及“國安”疑慮。財經專家阮慕驊6日在臉書直呼，3個2奈米試產工程師，這是台積電菁英中的菁英，6個研發支援部門工程師也是台積電最重要的人才。這類職務年薪至少新台幣250萬以上，這太嚴重了。尤其在這個敏感時間發生！



日媒《日經亞洲》5日披露，“護國神山”台積電驚爆“內鬼”員工洩密的重大“國安”事件。日經報導刊出後，台積電證實有此案，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採取法律行動。台灣“高檢署”則表示，此案屬於《“國家安全”法》涵蓋範圍，為首宗涉及晶片技術的重大案件，由“高檢署”智財分署進行調查。



阮慕驊6日在臉書指出，一次竟然有9個工程師涉案，而且事涉最先進的2奈米，這絕對不是個案。這已經是有組織，而且縝密的涉案。3個2奈米試產工程師，這是台積電菁英中的菁英，6個研發支援部門工程師，也是台積電最重要的人才。



阮慕驊質疑，這類職務的人，年薪至少250萬以上，為什麼還會外洩最機密的文件。他們絕對不會不清楚台積電的防火牆。為了錢？9個人，如何串聯，如何分工，這太嚴重了。尤其在這個敏感時間發生！