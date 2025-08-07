加入戰局！綠委黃秀芳掛看板表態選彰化縣長

綠委黃秀芳掛出“彰化縣長擬參選人”看板。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月7日電（記者 方敬為）2022年競選彰化縣長失利的民進黨“正國會”系“立委”黃秀芳，近期開始在縣內各地掛出“縣長擬參選人”看板，表態2026年再戰縣長，此前綠營新潮流系“立委”陳素月也表態有意參選，並積極布局，除了2位綠委，民進黨另包括彰化市長林世賢、前市長邱建富等人皆有意問鼎明年縣長寶座，隨著黃秀芳大動作掛出宣傳看板，預期彰化綠營的派系競合也將升溫。



彰化縣長從1989年起，即呈現藍綠輪流執政的局面，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長會不會回到民進黨手上，也讓綠營人士躍躍欲試。



民進黨方面，綠委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富最早表態爭取參選2026彰化縣長。其中屬於“正國會”派系的邱建富準備許久，他在2022年就曾宣布爭取黨內提名，但最終在協調之下退讓，所以這次早早就展開布局，也在各地方掛起看板增加曝光度。



陳素月屬於黨內新潮流系，獲得前縣長魏明谷背書支持，也積極備戰，甚至經常跨選區跑行程，設法擴大全縣知名度，加上她與賴清德同屬新系，可望獲得派系力量加持，先前被地方視為最熱門的民進黨籍縣長選將。



林世賢派系色彩較淡，不過他在彰化市經營扎實，基層實力堅強，即使2022年九合一選舉，在大環境對綠營不利的狀況下，仍順利連任市長，因此在爭取參選彰化縣長方面也具有一定程度的聲量。