前文總副秘張鐵志爆誹聞　文化圈諷會看風向

前文化總會副祕書長張鐵志與青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（照：張鐵志臉書） 中評社台北8月7日電／青鳥書店創辦人蔡瑞珊先前因與人夫交往遭法院認證為“小三”，如今又被拍到與已婚文化人、前文化總會副祕書長張鐵志在日本澀谷街頭親密牽手，再度引發社會熱議。不過張鐵志過去發生不少爭議事件，除了創辦的《VERSE》雜誌占用空總用地，還曾自曝20年前性騷擾學妹，且政治立場搖擺不定，文化圈對他幾乎負評滿滿，形容他是“看風向的人”，哪裡有資源就往哪裡靠攏。



一名資深文化人士表示，張鐵志、蔡瑞珊關係匪淺，圈內人有目共睹，“只要臉書一發文，雙方都第一個按讚”，臉書上也有不少合照與吹捧的發文。兩人在澀谷牽手被拍到，“有點白目，東京一堆台灣人，還大搖大擺走在路上，被拍到不要怪別人！”



根據《中時新聞網》報導，張鐵志的意識形態搖擺不定，該名人士說，兩岸關係達到頂峰時，張因工作關係頻繁前往大陸，就是要認識大陸文化人士，因此沒時間念完美國哥倫比亞大學政治學博班，到現在還只是博士候選人。



該名人士也說，他與張長年認識，直說張雖是“看風向的人”，不過政治立場還是偏綠，畢竟跟學運青年的關係還是比較近，但他會看資源大小決定發展，所以蔡英文崛起時，他就跟民進黨走關係，鄭麗君在“文化部長”任內，甚至邀張出任駐英國台北代表處文化組長，張最後沒有接受，後來在文化總會當副祕書長。前台北市長柯文哲當紅時，張也一度想當台北市文化局長。



另一名學界人士直言，張鐵志在書中稱拿美國哥倫比亞大學博士候選人後，愈發感到“唸博士是知識的異化過程”，後來自白是因為：“有不具名者威脅我，絕對要讓我在台灣找不到學術工作。”拿不到學位就拿不到，弄一堆虛無飄渺的說法，只會讓人覺得求知程度不過如此。