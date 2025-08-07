綠營823罷免要破零？許淑華：主打游顥

國民黨籍南投縣長許淑華。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／823有7席藍委罷免案投票，還有核三重啟公投，宣傳戰成焦點。中國國民黨籍南投縣長許淑華批賴清德罔顧民意，為了面子，像開船遇見冰山仍不轉舵。民進黨能拉掉一席是一席，不要掛蛋就好。第一個被點名的就是南投的國民黨“立委”游顥，在這7人當中，他是第一次當上“立委”，上次贏的票數不多，所以民進黨挑這新人。



她強調，游顥是第一屆“立委”，馬文君被抹紅嚴重，要糾合白營力量應戰。她聽到很多原民朋友對民進黨的怨言，鼓勵就用公投票彰顯對賴清德的不滿。



許淑華6日在《千秋萬事》節目受訪表示，她“以為民進黨會從726得到教訓，結果沒有，真的是全台灣人都嚇呆了”。為什麼賴清德的民調會雪崩式下滑？他們黨內開始互相指責，尤其在聯電創辦人曹興誠這幫人離開之後，賴清德特別指示，要民進黨代理秘書長何博文一面救災、一面去做罷免的準備工作。許淑華嘲諷，看到何博文在那邊挖水溝，其實挾著賴清德的號令，何博文可以去調度所有的資源，“如果聽成是要你去清水溝，那實在也是...”。



許淑華強調，民進黨說要扛起這個責任，所以國民黨現在823的責任更重大了！回歸到民進黨一開始所設定的罷免目標，就是6席，823是7席被提出罷免。這是在民進黨一開始設定的策略當中，所以這7席當然全部都是目標，不能掉以輕心。


