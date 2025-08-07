關稅談判報告列秘密會議　藍綠女將互嗆

藍委徐巧芯不滿痛批為什麼要搞黑箱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）“立法院”“外交及國防委員會”今天安排“台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議”，並且全程都是秘密會議，由於過去通常是報告秘密，“立委”質詢時公開。因此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯不滿痛批為什麼要搞黑箱，民進黨籍“立委”王定宇、林楚茵則開嗆說，“你不夠資深，沒有見過秘密會議”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“行政院”經貿談判辦公室，為出示“台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議”，並備質詢。會議過程全程都是秘密會議。



“立委”、官員、議事人員等進入會議室都要有秘密會議證，也要把手機鎖在所謂的“養機場”，不能攜帶進去。



徐巧芯不滿說，連質詢都無法公開，衹有民進黨會這樣，厲害了。她講到一半，王定宇與林楚茵也到場。徐巧芯不滿說，看到現場連公開質詢都沒有，她在外交委員會一年多，連公開質詢都沒有，以前都沒有過。



王定宇則說，秘密會議過去海昌案也有，妳可能做得不夠久。林楚茵這時候也對徐巧芯叫囂說，你不要以為你聲音大就贏，你不要炒新聞，兩位女“立委”聲音很大，連王定宇都說讓女士優先，讓她們先講。